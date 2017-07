Bouw beurtschip 'Dorp Grouw' verloopt vlot

Het restauratiewerk aan het beurtschip 'Dorp Grouw' is al een flink stuk opgeschoten. De groep werkzoekenden die in een loods in Drogeham druk bezig is met de metaalbewerking van het schip is bijna klaar. Na de zomervakantie verhuist het beurtschip naar het skûtsjemuseum in Earnewâld. Daar gaat de volgende groep aan de slag met de houtbewerking.

Het opknappen van het schip is een werkervaringsproject van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Meerdere mensen die aan het project hebben meegedaan, vonden inmiddels een baan. Het beurtschip zal straks worden gebruikt voor rondvaarten tussen Sneek en Hindeloopen.