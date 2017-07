De speeltuin in Sneek waar donderdag kwik werd gevonden, is weer schoon. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de gevaarlijke stof opgeruimd. De speeltuin aan de Kloosterstraat en de Schoolstraat is daarna weer vrijgegeven.

Het kwik was meegenomen naar de speeltuin door spelende kinderen. Die hadden een flesje met het spul meegenomen van school naar huis en het kwik toen op het speelveldje geknoeid.