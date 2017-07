Kwik gevonden, maar wat is het en hoe gevaarlijk is het?

Een woonhuis en een speeltuin in Sneek zijn ontruimd omdat er kwik gevonden is. Een aantal kinderen heeft de giftige stof meegenomen uit school, ermee in een speeltuin gespeeld en daarna het flesje meegenomen naar huis. Buurtbewoners kregen vrijdagochtend vroeg een urgente brief van de gemeente over de maatregelen die de gemeente neemt. Maar wat is kwik precies en hoe gevaarlijk is het?

Wat is kwik?

Kwik is een zilverwit metaal, dat ook bekend staat als 'levend zilver' omdat het vloeibaar is. Het is het enige metaal dat bij kamertemperatuur nog vloeibaar is. In de scheikunde wordt kwik aangegeven met het symbool Hg.

Waar wordt het voor gebruikt?

Het metaal wordt gebruikt voor bijvoorbeeld thermometers en barometers, maar ook voor tl-buizen. Voor de meeste huishoudelijke apparaten is het gebruik van kwik verboden. Het wordt soms nog gebruikt om goud mee te winnen, omdat kwik één van de enige metalen is die met goud reageert. Vroeger werd kwik als geneesmiddel ingezet bij de behandeling van de geslachtsziekte syfilis en tegen melaatsheid.

Waarom is het gevaarlijk?

Vooral het inademen van kwikdamp kan zeer gevaarlijk zijn voor mensen. De damp is giftig en kan het zenuwstelsel aantasten. Zo kan er blijvende hersenschade ontstaan. Ook kunnen mensen last krijgen van de mond, tanden en het tandvlees.

Wat doet kwik op een school?

Scholen hebben flesjes of potjes kwik als onderdeel van het lesmateriaal voor bijvoorbeeld de scheikundelessen. Op deze manier komen kinderen met het metaal in aanraking. Omdat kwik zo mooi is om te zien, mochten leerlingen vroeger het metaal zelf in de scheikundelessen onderzoeken. In verband met de giftige damp is dat nu niet meer toegestaan.