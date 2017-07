Bauke Mollema op Twitter: Ben ik een Fries of een Groninger?

Is wielrenner Bauke Mollema een Fries of een Groninger? Die vraag is al jaren onderwerp van discussie. De fietskampioen mengt zichzelf nu ook op ludieke wijze in het debat, na de commotie van de afgelopen dagen.

Grutte Pier

Donderdag bleek uit onderzoek van Tresoar dat al Mollema's voorouders Fries zijn en dat hij zelfs verre familie is van Grutte Pier. Hij is echter geboren en getogen in Groningen. Het onderzoek lokte veel reacties uit in Fryslân en Groningen. Bauke zijn opa, Willem Bangma, schreef woensdag in een ingezonden stuk in het Friesch Dagblad ook al dat Bauke Fries is.

Twitter poll

Zelf doet Bauke Mollema vrijdag ook mee in de discussie. Hij schrijft met een knipoog op Twitter: "Het houdt de gemoederen kennelijk nogal bezig. Ben ik nu een Groninger of een Fries!?" Bij zijn tweet plaatste Mollema een poll, waarbij mensen kunnen kiezen of ze hem als Fries of als Groninger zien. Tot nu toe vinden de meeste mensen dat Bauke een Groninger is, maar dat kan nog veranderen..