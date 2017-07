Fries op Kos trilt uit bed door nachtelijke aardbeving

Hij is enorm geschrokkenen. Jilles Postma uit Sint Nicolaasga. Hij is op het Griekse eiland Kos, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware aardbeving plaatsgreep. Er kwamen twee mensen bij om het leven. Meer dan 120 mensen raakten gewond. Postma sliep al, maar had snel door dat er flink wat mis was. Opgestaan, lag hij door de trillingen al snel weer op de grond.

"Het was heel onwerkelijk omdat je dit nooit eerder hebt meegemaakt", vertelde Jilles in het radioprogramma No yn Fryslân. "Je probeert zo gauw mogelijk overeind te komen en het hotel uit te draven. Maar zo nu en dan moet je toch even een kastje of deurpost vastgrijpen om op de been te blijven."

Met zijn vriendin bracht hij de rest van de nacht op straat door. Pas aan het einde van de ochtend werd het hotel weer vrijgegeven voor de gasten. Dat ging niet zonder problemen. Er was urenlang geen elektriciteit en er was ook wateroverlast door een gesprongen waterleiding of riool.

Klein leed in vergelijking met de veel grotere schade in het centrum van de oude stad. Er was meer schade aan huizen en andere gebouwen en daar vielen ook de meeste gewonden. "We zijn meteen naar de binnenstad gelopen om te zien hoe de situatie daar was. En daar was inderdaad behoorlijk wat beschadigt en ingestort", vertelde Jilles.

Postma blijft gewoon op Kos en zal proberen om verder het beste van zijn vakantie te maken. "We praten er met iedereen hier over, maar ik denk dat we onze vakantie gewoon kunnen afmaken." Volgens de Nederlandse reisorganisaties verblijven er op dit moment zo'n 2700 Nederlanders op Kos.