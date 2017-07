Verwijderbedrijf ruimt kwik op in Sneker speeltuin

Een speciaal bedrijf is in Sneek aangekomen om het kwik in de speeltuin aan de Kloosterstraat en Schoolstraat op te ruimen. Donderdag hadden een aantal kinderen daar gespeeld met een flesje kwik. En omdat dat kwik uit dat flesje liep, is de speeltuin nu afgezet.

Omwonenden kregen vrijdagochtend vroeg huis-aan-huis een brief van de gemeente Súdwest-Fryslân met een waarschuwing over de gefaren van kwik. Politie en GGD lieten donderdavond één woonhuis ontruimen, omdat een jongetje het kwik had meegenomen in een woning. Het jongetje had het flesje kwik meegenomen van school. Het bedrijf dat de kwik zal verwijderen is al in Sneek, maar kan de klus nog niet afmaken. Het wachten is nog op speciale apparatuur om dat veilig te doen. Buurtbewoners vinden dat het al met al wel lang duurt, voordat de speeltuin weer wordt vrijgegeven.