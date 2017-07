Spannend weekeinde voor Friese orkesten in Kerkrade

Het aanstaande weekend, het derde weekeinde van het wereldmuziekconcours in Kerkrade, is het er op of er onder voor de diverse Friese deelnemers. In de concerthal strijden een aantal fanfares om de hoogste eer. In de eerste divisie doet CMV Eendracht Maakt Macht uit Oudega een gooi naar de eerste prijs. In de derde divisie zijn er twee Friese deelnemers: op zaterdag De Bazuin uit Agustinusga, op zondag Stêd Sleat uit Sloten.

Na dit weekeinde is bekend welke fanfare zich de komende vier jaar wereldkampioen mag noemen. Fanfare Joost Wiersma uit Jistrum heeft op dit moment de beste papieren, want zij staan op de eerste plaats.

In de mars- en showwedstrijden doet regerend kampioen drum- en showfanfare Jong Advendo uit Sneek mee aan zowel de Marching Parade als de Show categorie.