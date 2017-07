Provincie Fryslân ontvangt minder bezwaarschriften

Het aantal bezwaarschriften dat is ingediend tegen provinciale activiteiten is het laatste jaar afgenomen van meer dan tweehonderd tot bijna 160. Van de 190 dossiers die in 2016 zijn afgehandeld, waren volgens de provincie 13 procent gegrond of gedeeltelijk gegrond. Het jaar daarvoor was dat 20 procent.

Ruim 80 procent van alle bezwaarschriften en klachten zijn binnen de termijn afgehandeld. Eén en ander staat in het 'Jaarverslag Bezwaarschiften 2016' van de provincie. Meer dan de helft van de bezwaarschriften werd nog voor de behandeling weer ingetrokken. Dat gebeurde nadat er overleg was geweest tussen de provincie en de bezwaarmaker.