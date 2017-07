Bomenkap Stavoren gaat voorlopig niet door

De negen bomen aan de Havenweg in Stavoren worden vrijdag niet gekapt. Maarten Offinga heeft dat vrijdagochtend gezegd. Bewoners van de Havenweg stonden vrijdagochtend klaar om de mensen van de gemeente op te wachten. Ze wilden de aangekondigde kap van de esdoornen tegenhouden. Woensdag hadden ze een brief gekregen waarin werd aangekondigd dat vrijdag met de kap zou worden begonnen.

De bomen moeten weg omdat de gemeente Súdwest-Fryslân de contouren van het eerdere verdedigingswerk 'it Blokhús' terug wil brengen in Stavoren, op de oude voetbalvelden van QVC. Die contouren betaan uit glas, beton en staal. De fundering van die contouren is echter niet goed mogelijk, omdat de boomwortels daar in de grond zitten.

Wanneer de bomen nu wel worden gekapt, is niet bekend.