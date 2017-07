Grote Jopie Huisman-expositie al in 2018 naar Workum

De schilderijen van Jopie Huisman, die nu te zien zijn op het Noardfriese Waddeneiland Föhr (Feer), komen begin volgend jaar al naar Workum. Directeur Zwier Kroese van het museum zegt dat de Duitse tentoonstelling 'Hommage an das einfache Leben' oorspronkelijk pas in 2019 naar Workum zou komen. Het Jopie Huismanmuseum was namenlijk van plan om in 2018 een expositie te maken rond de Britse kunstenares Cornelia Parker. Zij heeft de Workumer fontein ontworpen. Maar Parker heeft het te druk omdat ze in Engeland is uitgeroepen tot 'design-architect of the year'.

Op Föhr hangt een collectie van 50 schilderijen en tekeningen, het bezit van een rijke verzamelaar uit Zwitzerland. Het gaat om veel onbekend werk dat de verzamelaar heeft gekocht van particulieren en op veilingen. Het Jopie Huismanmuseum wil zijn eigen collectie volgend jaar aanvullen met deze verzameling én met nog veel ander werk dat nu in het depot staat. In 2018 verwacht het museum veel internationaal publiek. Dan is het mooi om een overzicht te geven van het oeuvre van de schilder.