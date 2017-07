Brandweer Anjum zoekt nieuwe collega's

De brandweer van Anjum zoekt versterking. Mensen kunnen zich zaterdag over een week melden in de kazerne in het dorp. Er wordt gezocht naar mensen die in de buurt wonen. Ze kunnen in de kazerne antwoorden krijgen op vragen over hoe het is om bij de vrijwillige brandweer te werken. Dat zijn vragen als: Wat moet ik doen om brandweerman of - vrouw te worden? Hoeveel tijd kost het en wat zijn de gevolgen voor mijn werkgever?

De informatiebijeenkomst is op zaterdag 29 juli, van twee tot vier uur 's middags.