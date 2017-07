Veel minder winst voor fietsproducent Accell

Fietsproducent Accell Group in Heerenveen heeft in de eerste helft van dit jaar veel minder winst gemaakt. Het moederbedrijf van onder andere Sparta, Batavus en Koga had te maken met extra kosten voor de nieuwe strategie en een belestingtegenvaller van bijna 4 miljoen euro in Noord-Amerika. Accell was zo'n 5 miljoen euro kwijt aan onder andere een betere webwinkel om de online-verkoop te stimuleren. De fietsenproducent maakte in de eerste zes maanden van dit jaar 26 miljoen euro winst, bijna 23 % minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg wel een beetje tot 634 miljoen.

De e-bikes blijven het goed doen. Ook verdiende Accell aan onderdelen voor electrische fietsen. De verkoop van de gewone fietsen was minder dan verwacht. Vooral in Nederland en in Amerika zakte de verkoop in de fietsenwinkels in. De omzet in de vakhandel zakte in Nederland met 10 procent en in de Verenigde Staten zelfs met 22 procent.