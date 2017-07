Kinderen spelen met kwik in Sneker speeltuin

In de speeltuin aan de Kloosterstraat/Schoolstraat in Sneek hebben woensdag een aantal kinderen met een flesje met kwik gespeeld. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de buurtbewoners donderdagochtend vroeg met een huis--aan-huis verspreide brief gewaarschuwd voor de risico's. Volgens de gemeente hebben de kinderen het kwik uit het flesje laten lopen. De speeltuin is daarom afgezet en wordt donderdag schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf.

Politie en GGD hebben één woning laten ontruimen, omdat één van de kinderen kwik had meegenomen in de woning. De gemeente adviseert nu de andere buurtbewoners om ook na te gaan of één van de kinderen kwik heeft meegenomen door de schoenen en de kleding van de kinderen goed na te kijken. Als daar zilveren kwikbolletjes op zitten, moet de kleding worden afgevoerd als chemisch afval. Omdat kwikdampen in de buitenlucht doorgaans snel verdampen denkt de gemeente dat de risisco's voor de gezondheid van de kinderen wel zullen meevallen. Maar, ouders met kinderen met gezondheidsklachten krijgen toch het advies om snel contact op te nemen met een dokter.