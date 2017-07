Sherida Spitse uit Sneek heeft donderdagavond de tweede groepswedstrijd van de Nederlandse voetbaldames op het EK beslist. Tegen Denemarken scoorde ze in de 20e minuut uit een strafschop de 1-0. Dat was ook de enige goal van de wedstrijd.

De wedstrijd werd gespeeld in stadion Het Kasteel in Rotterdam. De oranjedames ontkwamen in de tweede helft aan de gelijkmaker, met name door de sterke keepster Sari van Veendendaal. Met 6 punten uit twee duels staat oranje nu bovenaan in groep A.