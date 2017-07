De brandweer van Balk kwam op Facebook een bijzondere foto tegen van een oude brandweerauto van het korps. De Commer-tankautospuit werd in de jaren '70 in Balk gebruikt en doet tegenwoordig dienst als foodtruck. En fotograaf zette de wagen op de foto bij de vierdaagse wandeltocht in Nijmegen die deze week wordt gehouden.

''Altijd leuk om te zien dat onze oude voertuigen nog steeds actief zijn'', schrijft de brandweer op hun Facebookpagina.