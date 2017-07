In Franeker is donderdagmiddag een zoutstrooier in het zonnetje gezet. Hans Jorritsma is nu 80 jaar. Hij heeft 65 jaar lang zout gestrooid voor Franekeradeel. Omdat het betaald werk is, zat een lintje er niet in.

Toch verraste burgemeester Van Zuijlen Jorritsma met een uitgebreid dankwoord met cadeautje in het oude raadhuis. Daarbij kwam ook aan de orde dat Jorritsma nog op zijn 80e verjaardag uitbetaald werd om zout te strooien. Dat is nu voorbij, want Jorritsma gaat met pensioen.