Prikkeldraad over pad gespannen, fietsclub doet aangifte

Fietsclub WSVO in Appelscha heeft aangifte gedaan van sabotage van de mountainbikeroute door de bossen bij Appelscha. Onbekenden hebben prikkeldraad over het pad gespannen. Volgens het bestuur wordt de zo'n tien jaar oude route in het Drents-Friese Wold wel vaker gesaboteerd, maar prikkeldraad is wel het dieptepunt. De fietsclub wil ook de nachtcamera's van Staatsbosbeheer inzetten om de daders te betrappen. Verder zullen de leden de mtb-paden beter in de gaten houden.

Respect

Volgens bestuurslid Raymond Jansen van de fietsclub gaat het wel eens mis tussen mountainbikers en wandelaars, maar ze leren hun eigen leden om de natuur en andere gebruikers van het bos te respecteren. Hij wijst er nog wel op dat het om een officiële route gaat die goed is aangegeven. Wandelaars kinnen dus weten dat ze op een mountainbikepad lopen.

"Geweld net winsklik"

''Hoewel wij als fietsvereniging onze leden op het hart drukken zich als gentleman te gedragen, zien wij ook niet-leden zich misdragen in het bos. In die gevallen spreken wij iedereen daarop aan. Onze 'tegenstanders' dienen zich te beseffen dat ze andere kanalen zouden moeten bewandelen, als ze de fietsers het bos uit willen hebben in plaats van geweld te gebruiken. We moeten er niet aan denken dat wanneer we zondag met de jeugd het bos in waren getrokken voor de training, dit onherstelbaar letsel had achtergelaten'', zegt Jansen.