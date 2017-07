Buitenpost krijgt eigen dorpsapp

Bij de opening van de feestweek in Buitenpost heeft de stichting WijLijn donderdag een app voor het dorp gelanceerd. De app met de naam Utpost is bedoeld voor alle inwoners van Buitenpost en mensen die geïnteresseerd zijn in het dorp. De app biedt informatie over evenementen en activiteiten in het dorp, brengt het laatste nieuws, vertelt over de geschiedenis en biedt bovendien de mogelijkheid om bijvoorbeeld elkaars hulp te vragen of onderling zaken te ruilen.

Doel van de app is dat de leefbaarheid en onderlinge verbinding in het dorp worden versterkt. De informatie in de app komt van sportverenigingen, culturele clubs, de gemeente en andere verenigingen in het dorp.