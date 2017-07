Feiten en fabels over de hondsdagen

De hondsdagen zijn donderdag begonnen met een broeierige, drukkende warme dag. De hondsdagen duren van 20 juli tot 20 augustus en vinden hun oorsprong in de Griekse en Romeinse volksweerkunde. Deze dagen zijn de warmste dagen van Europa. De naam is ontstaan omdat de hondsster Sirius gelijk met de zon opkomt.

Er zijn in de loop der jaren veel fabels ontstaan rondom de hondsdagen. Zo zou eten eerder bederven en zou het weer op de eerste dag een voorbode zijn voor de rest van de zomer. Daar is echter niets van waar, zegt weerman Piet Paulusma. "Het weer kan in de hondsdagen-periode nog best omslaan en eten kan ook bederven op een warme dag in mei."