Riksja's voor ouderen krijgen geld uit Iepen Mienskipsfonds

It project 'Fietsen alle jaren' van de Fietsersbond krijgt subsidie van het Iepen Mienskipsfonds fan de provincie Fryslân, Het project heeft als doel oudere mensen die zelf niet meer kunnen fietsen een ritje in een fietstaxi, een riksja, aan te bieden.

Twee minder mobile mensen kunnen plaatsnemen in het karretje dat vooraan de fiets gemonteerd is. De ouderen-riksja rijdt sinds augustus vorig jaar in Leeuwarden en omgeving. De Fietsersbond hoopt dat ouderen daarmee weer meer sociale contacten krijgen doordat ze nu weer op plekken kunnen komen waar ze vroeger zo graag kwamen..

De Fietsersbond krijgt 35.000 euro uit het Iepen Mienskipsfonds voor het ouderen-riksja-projekt. De Fietsersbond steekt er zelf ook geld in. Het totale project vergt een investering van van 110.000 euro.