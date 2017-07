Project Boppeslach verbetert Fries onderwijs

Het onderwijsproject Boppeslach heeft een positieve bijdrage geleverd aan de onderwijskwaliteit van de scholen die hier aan meegedaan hebben. Dat zegt de Fryske Akademy, die onderzoek deed naar de effecten van het project. In 2006 waren er relatief veel zwakke en zeer zwakke scholen in Friesland. Halverwege vorig jaar hoorde Friesland bij de landelijke top drie met het minste aantal zwakke scholen.

Via het project Boppeslach kregen bijna 250 scholen subsidie van de provincie voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Scholen konden nieuwe methoden en materiaal aanschaffen of het personeel extra opleidingen aanbieden. De provincie stak ruim 15 miljoen euro in het project.