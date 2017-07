Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden is met zijn maat Matwé Middelkoop halve finalist in het dubbelspel van het ATP-toernooi in Bastad (Zweden). In de tweede omloop werden de Uruguayaan Ariel Behar en de Serviër Dudan Lajovic met 6-3 en 6-4 verslagen. De tegenstanders in de halve finale zijn nog niet bekend.