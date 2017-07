Bauke Mollema blijkt afstammeling van Grutte Pier

Er komt eindelijk een einde aan de discussie of Bauke Mollema een Fries of een Groninger is. Uit onderzoek van Sytze Giezen van Tresoar blijkt dat alle voorouders van de wielrenner van Friese afkomst zijn. Mollema blijkt zelfs verre familie van de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier te zijn. Dat liet Giezen weten in het radioprogramma 'De Middei fan Fryslân' van Omrop Fryslân.

Naast dat Bauke verre familie is van Grutte Pier, deelt hij volgens onderzoeker Giezen ook voorouders met columniste en wielrenster Nynke de Jong, schaatser Rintje Ritsma en Omrop-medewerkers Dirk Baron en Femke de Walle.

Wim Bangma, de opa van Bauke, liet woensdag al in het Friesch Dagblad weten dat alle voorouders van de wielrenner Friezen zijn. Bangma maakte duidelijk in een ingezonden stuk dat hij het 'niet langer pikt' dat Bauke als Groninger wordt gezien.