Basisscholen Ferwerd niet onder één dak

Beide basisscholen in Ferwerd komen vooralsnog niet onder één dak. De gemeente Ferwerderadiel heeft daar geen geld voor. De huisvesting van de scholen staat al jaren op de agenda, omdat het schoolgebouw van de christelijke basisschool Op Streek aan groot onderhoud toe is. De gemeente had graag gezien dat de openbare en de christelijke basisschool onder één bestuur zouden komen, maar na lang overleg is duidelijk geworden dat dit geen optie is.

De scholen hadden wel los van elkaar in één brede school ondergebracht willen worden, maar daar is geen geld voor. De gemeente heeft daarom besloten toch geld uit te trekken voor het groot onderhoud aan de christelijke school.