Bouw nieuw schip Wagenborg officieel gestart

De bouw van het nieuwe schip van Wagenborg is donderdag officieel gestart. De snelboot met ruimte voor 48 personen is één van de oplossingen voor de vervoersproblemen naar Ameland. De vertragingen van de gewone veerboot in verband met onder andere de ondiepe vaargeul vormen al een tijd een probleem.

Eén van de adviezen was de aanschaf van een snelle boot, vooral voor forenzen en eilandbewoners. Dat schip komt er nu. Gedeputeerde Johannes Kramer verrichte de officiële openingshandeling van de bouw. De zogenoemde kielligging, waarbij de kiel vastgelast wordt aan de boot, vond plaats bij Dijkstra Metaalbewerking in Harlingen. Daar wordt het casco gebouwd.

Het schip wordt volledig door Friese bedrijven gemaakt. In Makkum zal het afgebouwd worden. Wanneer alles goed verloopt, wordt het schip begin 2018 in gebruik genomen.