Kunstwerk in fietstunnel Overijsselselaan ontbloot

De muren, van de fietstunnel die onder de Overijsselselaan in Leeuwarden loopt, zijn versierd met een kunstwerk van vrolijke keramiektegels. Donderdag heeft kunstenaar Maarten de Reus met groep 3 van OBS De Pionier het kunstwerk ontbloot.

Het is het vierde kunstwerk in een rij van kunstwerken in verschillende fietstunnels in Leeuwarden. De beelden zijn onderdeel van de herinrichting van Leeuwarden in het kader van De Haak, dat onderdeel is van het programma Leeuwarden Vrij-Baan. De kunstwerken moeten de relatie tussen stad en platteland versterken.