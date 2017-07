Bert Jonker: "Dit is een gigantische opluchting"

Bert Jonker is opgelucht nu de verdachte van de schietpartij op hem aangehouden is door de Spaanse politie. "Dit is een gigantische opluchting. Ik ben nooit bang geweest, maar in je onderbewuste ben je er toch altijd wel mee bezig", vertelt Jonker. "Ik word er nog iedere dag aan herinnerd, want mijn vinger staat scheef en is stijf. Het is fijn dat de verdachte nu is gevonden." Ook is Jonker zeer te spreken over de communicatie met de politie en justitie, die hem uitstekend op de hoogte hielden van de zoektocht. "Niets anders dan lof voor de communicatie."

Op verzoek van de politie in Friesland werd de 57-jarige Charles van der W. aangehouden in de omgeving van Barcelona op verdenking van poging tot moord op Jonker. De directeur van ingenieursbureau Clafis werd op 7 januari beschoten op het parkeerterrein van Thialf. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hand.