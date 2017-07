Protest tegen kap bomen Havenweg Stavoren

Bewoners van de Havenweg in Stavoren protesteren tegen het kappen van negen bomen voor hun huis. De gemeente Súdwest-Fryslân wil de bomen verwijderen, om verder te kunnen gaan met de bouw van het historische Blokhuis op het voormalige QVC-terrein. Woensdag hebben de bewoners een brief gekregen met de aankondiging dat de bomen vrijdag worden gekapt. De bewoners zijn kwaad, want ze hadden na eerdere protesten net met de gemeente afgesproken dat de bomen zouden blijven staan.

Voor de bewoners zijn de zeven jaar oude esdoorns heel belangrijk. Ze staan er even lang als hun huis. Ze zijn intussen zo hoog dat ze zorgen voor de nodige schaduw. Ook beschermen de bomen de bewoners voor inkijk van wandelaars op de IJsselmeerdijk. De gemeente is van plan om als vervanging hazelaars te planten. Maar die worden veel minder hoog en bovendien duurt het jaren voordat die bomen een beetje gegroeid zijn.

De gemeente Súdwest-Fryslân wil de bomen kappe om de contouren van het eerdere verdedigingswerk 'het Blokhuis' terug te kunnen brengen. Dy contouren bestaane uit glas, beton en staal. Het leggen van een fundament is nu niet goed mogelijk, omdat de boomwortels in de grond zitten. Daarom moeten wil de gemeente de bomen kwijt. In mei is de bouw van het Blokhuis begonnen. De bewoners van de Havenwei en andere omwonenden hebben eerder tegen het plan geprotesteerd, omdat ze het bouwwerk te groot vinden en het te dicht op hun tuin komt.