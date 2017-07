Hoofdredacteur Hans Snijder verlaat de Leeuwarder Courant, zo meldt de krant zelf. Snijder gaat op 1 oktober aan de slag bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Snijder (54) was sinds 2009 hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Hij volgde toen Rimmer Mulder op. Snijder was eerder hoofdredacteur van Omrop Fryslân.

In zijn nieuwe functie wordt Snijder directielid van het Prinses Máxima Centrum. Snijder gaat zich onder meer bezig houden met een online videoplatform, e-learning voor dokters en verpleegkundigen en het maken van documentaires over kinderen die in het ziekenhuis worden behandeld, met het doel om daar ook fondsen mee te werven.