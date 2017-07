Verdachte voor beschieten Bert Jonker opgepakt in Spanje

De Spaanse politie heeft woensdag op verzoek van de politie in Fryslân een 57-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot moord op zakenman Bert Jonker (51) uit Oranjewoud. De verdachte is aangehouden in de omgeving van Barcelona. Bert Jonker, de directeur van ingenieursburo Clafis, werd op 7 januari dit jaar beschoten op het parkeerterrein van Thialf. Jonker raakte daarbij gewond aan zijn hand. Het onderzoeksteam is in afwachting van zijn uitlevering, zodat de man in Nederland kan worden gehoord en voor de rechter kan worden gebracht.

Bert Jonker is door de onderzoeksleider over de aanhouding geinformeerd. Jonker heeft verheugd en opgelucht op het nieuws gereageerd. Jonker verklaarde verder 'dat het recht zijn loop moet hebben'. Na het schietincident vertelde Jonker dat hij de schutter had herkend. Het zou gaan om een man, waar hij een zakelijk conflict mee had. Jonker vertelde eerder aan Omrop Fryslân dat de aanslag een grote impact had op himzelf en zijn gezin. Na de aanslag heeft de familie Jonker een paar weken in een 'safe house' gewoond, vooral omdat de verdachten toen nog spoorloos was.