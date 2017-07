Werklozen met lagere opleiding weer meer aan de slag

Het aantal werklozen in Fryslân is de afgelopen maand verder afgenomen. Door het aanhoudende economische herstel vinden weer meer mensen een baan. Bovendien is er nu meer seizoenswerk, onder andere in de horeca en de landbouw. Eind juni waren er zo'n 15.400 Friezen met een WW-uitkering. Dat is bijna 7 % minder dan een maand geleden. In vergelijking met een jaar eerder, is er zelfs sprake van een afname van bijna 16 procent.

Mensen met een lagere opleiding vinden in Fryslân vaker werk dan mensen met een middelbare of hoge opleiding,. Ze hebben wel een grotere kans om terug te vallen in de WW. Dat komt omdat ze vaker seizoenswerk doen en aan het werk gaan als uitzendkracht. Beroepen in de techniek, transport en logistiek bieden de beste kans op werk voor mensen met een lage opleiding.