Nard Brandsma wint fierljeppen in Grijpskerk

De ljepperij in Grijpskerk is woensdagavond in de topklasse gewonnen door Nard Brandsma. Dat deed hij met een sprong van 20.07 meter. Opvallend was dat bij de topklasse maar vier van de acht ljeppers aan de start verschenen.

Bij de vrouwen ging de titel naar Marrit van der Wal. Zij ljepte 15.34 meter.

Beste junior was Jan Teade Nauta met een sprong van 18.91 meter en bij de jongens was Wietse Nauta de sterkste met een afstand van 17.92 meter.

De winst bij de meisjes ging naar Sigrid Bokma. Zij sprong een afstand van 14.68 meter.