Ineke van Gent als nieuwe burgemeester Schier voorgedragen

Ineke van Gent uit Groningen is als de nieuwe burgemeester van Schiermonnikoog voorgedragen. De gemeenteraad heeft haar voordracht woensdagavond unaniem overgenomen. Van Gent is op dit moment regiodirecteur bij de Nederlandse Spoorwegen Noordoost en was tussen 1998 en 2012 lid van de Tweede Kamer voor Groenlinks.

De voordracht wordt doorgegeven aan de minister van Binnenlandse Zaken, die uiteindelijk besluit over de benoeming. De gemeenteraad van Schiermonnikoog hoopt dat de nieuwe burgemeester in september geïnstalleerd kan worden.