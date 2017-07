Boerderij afgebrand, jongvee kon niet meer gered worden

Er is niets meer over van de boerderij bij Joure waar woensdag aan het einde van de middag brand uitbrak. Het woongedeelte en de schuur die eraan vastzat zijn na een korte, maar felle brand helemaal uitgebrand. Daarbij kwam ook jongvee om het leven.

Twee stallen die naast en achter de boerderij staan, konden wel gered worden. Daar stond het meeste vee in en de brandweer heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat de brand oversloeg. Dat is, mede dankzij de harde wind, gelukt. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk.