Partuur Enno Kingma wint kaatspartij Minnertsga

De vrijeformatiepartij in Minnertsga is woensdag gewonnen door het partuur van Enno Kingma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Zij wonnen in een spannende finale van Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra met alles aan de hang. Het winnende partuur kwam met 4-1 achter, maar trok toch aan het langste eind.

Bij de vrouwen ging de winst naar het partuur van Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra. Zij versloegen in de finale Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra.

Er werd in Minnertsga ook voor het goede doel gekaatst. Per wedstrijd werd er 200 euro beschikbaar en voor elke buitenslag ging daar 20 euro af. Uiteindelijk leverde dat een bedrag van 1360 voor de Stichting Stophersentumor.