Overblijfselen boerderij gevonden binnen kloorstermuren

Bij archeologische opgravingen net buiten Hemelum is een bijzondere mideeuwse boerderij ontdekt. Het gaat om een boerderij die onderdeel is van het eerdere klooster.

Wat de vondst zo bijzonder maakt, is dat het gaat om een boerderij die binnen de muren van het klooster staat. De meesten kloosterboerderijen stonden buiten het complex zelf. Op andere plekken in Nederland zijn al eerder boerderijen binnen de muren van een klooster gevonden, maar in Fryslân is dit een primeur.

Naast de boerderij zijn er ook vijf waterputten, het skelet van een paard, aardewerk en nog verscheidene andere spullen gevonden.