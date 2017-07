Schooldirecteur neemt na veertig jaar afscheid

Schooldirecteur Dirk van der Wal neemt na veertig jaar afscheid van zijn school. Hij is nu directeur van basisschool en kindcentrum Middelstein in Midlum. De school zoals die nu is, bestaat sinds 2013 toen hij samen met de EP de Boerschool in Wijnaldum de koppen bij elkaar stak. Van der Wal gaf op die school les tot 1977. Sinds 1985 was hij daar ook directeur en dat staat dan ook met grote letters op de deur van zijn kantoor: 'directeur'. Dat bordje kan er vrijdag vandaan, want Van der Wal neemt donderdag afscheid, na veertig jaar onderwijs. Aanleiding voor alle honderd leerlingen om feestelijk bij dit afscheid stil te staan.