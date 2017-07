PvdD en FNP willen het graven voor vaarweg Schilkampen keren

De fracties van de Partij voor de Dieren en de FNP in Provinciale Staten willen niet dat er komende week begonnen wordt met het graven voor een nieuwe geul door natuurgebied Schilkampen in Leeuwarden. In het gebied broedt onder andere een grote kolonie zeevogels en dat maakt het uniek voor de stad. Omwonenden hebben ook steeds meer geprotesteerd tegen de komst van de nieuwe vaarweg. De partijen hebben gedeputeerde Kramer nu gevraagd om het gebied aan te wijzen als een beschermde broedplaats en erop toe te kijken dat de gemeente van de plannen afziet.

De graverij van het verbindingstuk tussen de wateren van De Tynje en Het Vliet zou komende week beginnen. De nieuwe vaarweg zou er moeten komen om het botenverkeer en het toerisme meer ruimte te geven. Boten kunnen dan makkelijker van de stad Leeuwarden in recreatiegebied de Groene Ster komen.