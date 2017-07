Damesvoetbal is hot, maar geldzorgen voor H'veen-vrouwen

Op 22 juli houdt SC Heerenveen open dag. En terwijl het vrouwenvoetbal op dit moment 'hot' is, zien we daar zaterdag niets van terug in het Abe Lenstrastadion op de jaarlijkse open dag. De vrouwen van SC Heerenveen spelen daar zaterdag namelijk helemaal geen rol. Er lopen honderden meisjes rond met een SC Heerenveen shirt, maar op de foto met hun favoriete SC Heerenveen-vrouw kunnen ze wel vergeten. Waarom krijgen de vrouwen geen ruimte van Luuc Eisenga? Eisenga: "Het is zoals het is. Het zijn verschillende entiteiten. Het draait op de open dag om het eerste elftal."

SC Heerenveen laat weten dat de vrouwen al wel ruimte aangeboden hebben gekregen, maar dat ze in verband met vakantie geen tijd hadden. Het bestuur van Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen zegt daarentegen dat ze helemaal niets weten van dat aanbod: Ër zijn altijd wel mensen die daar kunnen staan uit onze naam", zegt een woordvoerder van het bestuur.

Problemen

De Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen zit opnieuw in financieel zwaar weer. De begroting is nauwelijks rond te krijgen. Er zijn meer sponsoren nodig. Ook zijn er problemen met trainer Jan Schulting. Hij kreeg begin juli ontslag. Schulting heeft een contract tot en met 2018 en dat moet in elk geval afgekocht worden. De afloop is echter nog niet duidelijk, want Schulting is het er niet mee eens. De afhandeling van de zaak krijgt hoe dan ook een financieel staartje. Reden voor bestuursleden Wout de Jong en Dennis Klaster om op te stappen. Ze vinden dat ze de financiële verantwoordelijkheid voor dit besluit niet kunnen dragen. De Jong verklaart zijn besluit met het argument dat de aanslag op de begroting te groot is.

De vrouwen tegen de mannen

De vrouwen en mannen van SC Heerenveen zijn volledig van elkaar gescheiden. In het verleden is ervoor gekozen om de vrouwen in een aparte stichting onder te brengen, maar wel onder de paraplu van SC Heerenveen. Die steunt de stichting van de vrouwen financieel. Eisenga:"Het zijn verschillende entiteiten. Wij betalen de vrouwen een substantieel bedrag op jaarbasis. Dat dekt een groot deel van de begroting van de stichting." Eisenga vindt dat SC Heerenveen genoeg doet voor de vrouwen. "Ze spelen in het stadion en naast de financiële bijdrage regelen wij ook de kleding en ander materiaal." De belangen worden ook op een andere wijze behartigd: "Als ik met een sponsor om tafel zit, dan doe ik ook aan cross-selling. Dus vraag ik ook of ze ook geld in de vrouwen willen investeren. Sommige partijen doen dat dan ook."

Toch klinken er vanuit het bestuur van de vrouwen andere geluiden. Ja, het klopt dat ze financiële steun krijgen en ook materiaal. En daar zijn ze ook blij mee, maar toch zijn er bronnen, die anoniem willen blijven, dat het erop lijkt alsof de vrouwen niet écht serieus genomen worden en er maar wat bijhangen. En dat steekt bij hen. Juist op het moment dat vrouwenvoetbal zo in de belangstelling staat en steeds meer meisjes ervoor kiezen om te gaan voetballen, laat de mannenclub van SC Heerenveen het er bij zitten.

Uithangbord

Het damesteam heeft de potentie om veel meer het uithangbord van SC Heerenveen te zijn, vind oud-voorzitter Wim Anker. Hij had twee jaar lang de leiding over het bestuur van de vrouwen van Heerenveen. Clubs zoals Ajax en FC Twente pronken wel met hun vrouwen, zegt een kenner die niet genoemd wil worden. "De dames hebben daar een prominente plaats op de website. Op de site van Heerenveen moet je zoeken om een link naar het vrouwenvoetbal."

Bij Twente zijn de vrouwen volledig geïntegreerd binnen de club. Barbera Pisano van de FC Twente-vrouwen: "Vanaf het begin dat vrouwenvoetbal is verder gegaan in een zelfstandige stichting, hebben we net als daarvoor een eigen plaats in het stadion. Waar mogelijk werken we samen. Wij horen bij de club." Ook als er een verzoek binnenkomt om spelers in te zetten voor activiteiten voor goede doelen wordt naar de vrouwen gekeken. "Alles gaat in goed overleg", zegt Barbera Pisano.

Bij SC Heerenveen is geen werkplaats voor de vrouwen binnen het stadion. Dat wil volgens Eisenga niet zeggen dat er gen overleg is. "Dat is er wel. We komen elkaar tegen op het trainingscomplex van VV Heerenveen. Ook is er onderling goed contact met de bestuursleden."

Ontwikkeling damesvoetbal

Voetbalbond KNVB zet de komende tijd in op het damesvoetbal. Er wordt in de begroting 2,5 miljoen extra in de ontwikkeling van de breedtesport gestoken. Het is een groeimarkt en de meisjes die willen spelen, verdienen een goede plek, vindt de bond. Op straat zie je tegenwoordig tussen alle jongens evenveel meisjes strijden om de bal. Eisenga vindt dat SC Heerenveen ook veel doet, maar vindt ook dat het bestuur van de vrouwen nu hun moment moet pakken. "Juist nu moet je doorpakken. Nu moet je initiatief nemen en sponsoren binnenhalen." Het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaald, zegt Wim Anker. "Juist nu moet SC Heerenveen het vrouwenvoetbal omarmen. Het heeft de toekomst. Het is nog altijd de snelst groeiende sport van Nederland en inmiddels volledig geaccepteerd. Dan moet je als club zijnde met zijn allen doorpakken."

Het bestuur van Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen wil zelf niet inhoudelijk reageren. Voorzitter Froukje Hofman zegt dat ze druk bezig is om de begroting rond te krijgen.