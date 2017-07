Afspraak tussen Omrop Fryslân, RTV NOF en RTV Kanaal 30

Omrop Fryslân en de lokale omroepen RTV NOF (Dantumadiel, Dongeradiel en Kollumerlân) en RTV kanaal 30 (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) hebben woensdagmiddag in De Westereen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De omroepen zullen voortaan samenwerken bij calamiteiten, nieuwsonderwerpen en evenementen. Doel van de samenwerking is het van weerskanten behalen van voordelen en versterken van de journalistiek in de regio. Zo willen de drie omroepen bijvoorbeeld onderwerpen en bijdragen uitwisselen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van elkaars medewerkers en faciliteiten en wordt er naar andere mogelijkheden, zoals het opleiden van medewerkers door Omrop Fryslân, gekeken.

Calamiteiten

Een concreet voorbeeld van de samenwerking doet zich bijvoorbeeld voor bij een noodsituatie. Omrop Fryslân is de calamiteitenstuurder van de provincie. Voortaan kan de uitzending bij calamiteiten rechtstreeks doorgezet worden op de zenders van RTV NOF en RTV kanaal 30. Ook kan in zo’n geval gebruik gemaakt worden van de verslaggevers van beide lokale zenders.

Volgens Klaas Geert Bakker, hoofdredacteur van Omrop Fryslân, kan Omrop Fryslân het publiek met de bijdragen van de lokale nog beter bediend worden. "Hun berichtgeving komt uit het hart van de gemeenschap", vertelt Bakker. "Daarnaast laten we door samenwerking zien dat wij als organisatie onze financiën zo efficiënt mogelijk willen gebruiken."

"Kruisbestuiving"

Ook de lokale omroepen RTV NOF en RTV kanaal 30 zijn enthousiast over de samenwerking. "Er zijn voor ons genoeg mogelijkheden om een kwaliteitsslag te maken en de kijkers en luisteraars beter te bedienen", zegt bestuursvoorzitter Lutske van der Wal van RTV kanaal 30. "De samenwerking moet zorgen voor een kruisbestuiving tussen de drie omroepen."

Voorzitter Herman de Hoop van RTV NOF vindt het een logische stap dat er meer met elkaar wordt samengewerkt. "Media staan op dit moment onder druk", zegt hij. "Met minder middelen moet er meer aanbod gemaakt worden, dan heeft geen nut om op ons eigen eilandje te blijven zitten."

Admiraliteitsdagen

Eén van de evenementen die de omroepen deze zomer samen zullen doen, is het verslag van de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Die vinden dit jaar plaats van 7 tot en met 10 september. RTV NOF doet hier al jaren uitgebreid verslag van. Door de samenwerking zullen bijvoorbeeld de concerten ook bij Omrop Fryslân te zien en horen zijn.