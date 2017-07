In een boerderij aan de Vegelinsweg in Joure woedt op dit moment een grote brand. De schuur is al voor een groot gedeelte uitgebrand. Er zou geen sprake zijn van slachtoffers.

Meerdere brandweerauto's zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Het gaat om de blusgroepen van Joure en van Sint Nicolaasga. De brandweer probeert nu nu verdere verspreiding van het vuur te voorkomen.

UPDATE (17:05) : Achter in de boerderij staat jongvee. Voor de dieren kwam de hulp te laat. Dat meldt de brandweer.