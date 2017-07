In Joure woedt op dit moment een grote, uitslaande brand aan de Vegelinsweg. Het zou gaan om een agrarisch bedrijf. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. De rook is van grote afstand te zien, in Heerenveen en zelfs in Akkrum.

Auto's van meerdere brandweerkorpsen zijn ter plekke om het vuur te bestrijden.