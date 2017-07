Wâldgieltsjes met de slikslede naar Ameland

Tiemen Kuipers van aardappelgroothandel Greydanus in Heerenveen reisde woensdag op bijzondere manier met zijn 'wâldgieltsjes' naar Ameland. Kuipers bracht drie kistjes aardappels al wadlopend naar Ameland met hulp van een roze kruiwagen en slikslede.

Het gaat om bijzondere aardappels, want het betreft de eerste oogst 'Wâldgieltsjes' voor Ameland. De delicatesse-aardappels zijn bestemd voor de oudste groenteboer op het Waddeneiland, Klaas Jan Engels in Hollum. De reis over het Wad met drie kistjes aardappels is een hele onderneming.