Weststellingwerf hoeft reiskosten leerlingen niet te betalen

De gemeente Weststellingwerf hoeft een echtpaar met hoogbegaafde kinderen geen reiskosten te betalen voor het dagelijks vervoer naar de speciale basisschool De Akker in Meppel. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die door de ouders was aangespand.

De school staat op ruim 24 kilometer van het huis verwijderd. Bij een afstand van 20 kilometer en meer kijkt de gemeente bij de berekening van de vergoeding naar het inkomen van de ouders. Volgens de gemeente verdienen ze te veel om recht te hebben op een vergoeding en zijn er geen bijzondere omstandigheden. De Raad van State gaat daar nu in mee en stelt de gemeente in het gelijk.