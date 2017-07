Dokkumer zeeroverslied uit 1630 teruggevonden in Londen

Een zeeroverslied iut Dokkum uit het jaar 1630 is via de nationale liederenbank van het Meertens Instituut weer teruggevonden in de British Library. De historische tekst is opgedoken door maritiem historicus Nykle Dykstra van de historische vereniging Noordoost-Fryslân. Het lied gaat over het opbrengen van een ploeg kapers uit Duinkerken in de 80-jarige oorlog. De kapers schuimden rovend over de Waddenzee totdat ze door een list werden gearresteerd door twee Dokkumer kapiteins. Vijf van de kapers zijn later in Dokkum opgehangen.

Het lied wordt - met aangepaste tekst en een nieuwe melodie - ingestudeerd door shantykoor de Admiraliteitssjongers. Die zullen het liet tijdens de Admiraliteitsdagen op 9 september voor het eerst voor het publiek zingen. De organisatie van de Admiraliteitsdagen is zo enthousiast over de vondst dat al over het zeeroverslied wordt gesproken als 'het Admiraliteitslied'. Nykle Dykstra is geniet van de warme ontvangst die het zeeroverslied ten deel valt. Het lied verdient dat ook, omdat het een belangrijk historisch verhaal vertelt. Ook de nieuwe versie van het lied volgt zoveel mogelijk de oorspronkelijke tekst. Het lied is wel wat vlotter gemaakt, want in de 17de eeuw werd het nog gezonden op de melodie van een psalm.

De historische vereniging zal het volledige verhaal over de zeerovers publiceren in het komende nummer van tijdschrift de Sneuper, dat eind augustus verschijnt.