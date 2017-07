Meer danslessen voor Parkinsonpatiëten met steun provincie

Ook in Drachten, Heerenveen, Dokkum, Bolsward, Sneek en Harlingen komen danslessen voor Parkinsonpatiënten. Dat is mogelijk dankzij een provinciale subsidie van 60.000 euro. Tot dusver werden alleen in Leeuwarden lessen georganiseerd. Die trokken achttien deelnemers.

De danslessen zijn een initiatief van de Stichting Parkinson in beweging. Een dansleraar en een fysiotherapeut hebben de lessen samen ontwikkeld. Onderzoek heeft aangetoond dat de patiënten zich door het dansen beter voelen. Nu de lessen op meer plekken worden gegeven, zijn extra docenten nodig. Die krijgen daarom eerst een speciale training.