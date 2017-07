PvdA wil edelherten zien in Drents-Friese Wold

PvdA-statenlid Hetty Janssen uit Leeuwarden vindt dat edelherten thuishoren in nationaal park het Drents-Friese Wold. De herten zouden gunstig zijn voor het toerisme en de economie van de streek. Er wordt al enkele jaren gepraat over het mogelijk uitzetten van edelherten in het gebied.

De stuurgroep van het regionale landschap heeft op 22 juni besloten om voorlopig geen edelherten uit te zetten.Volgens hen zou er geen draagvlak voor de herten zijn, omdat de gevolgen op maatschappelijk en economisch gebied te groot zijn. Maar een recent bewonersonderzoek laat wat anders zien. Volgens dat onderzoek ziet een grote meerderheid van de omwonenden de komst van de herten wel zitten. De PvdA vindt dat rekening gehouden moet worden met de wens van de bewoners.