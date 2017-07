Geen Van der Veen meer op school Damwâld

Met de laatste schooldag van Antsje Kroes (moeder is een Van der Veen) komt na 65 jaar een einde aan twee generaties kinderen op de Dr. Botkeskoalle in Damwâld. Antsje zit nu in groep 8 en gaat na de zomervakantie naar de middelbare school. De openbare school in Damwâld heeft dan meer dan 30 kinderen uit de familie in de klas gehad.

Het begon allemaal toen Jabik en Jantsje van der Veen maar niet konden besluiten naar welke school hun dertien kinderen moesten. Het oudste kind mocht de knoop doorhakken. Die kwam uit bij de, toen nog, staatsschool van Ikkerwâld. De staatsschool werd later openbare school. Een juf van de school heeft uitgerekend dat er jaren waren dat 20% van de kinderen op school van de familie Van der Veen kwam. Woensdagavond organiseert de school daarom een feest voor alle familieleden van Van der Veen.