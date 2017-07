Geen hogere solitaire windmolen bij Sexbierum

De gemeente Franekeradeel hoeft voor de familie Nammensma-Offinga uit Sexbierum geen uitzondering te maken in het windmolenbeleid. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Met de uitspraak komt een einde aan een lange kwestie over het vervangen van de twintig jaar oude windmolen op het erf van familie. Die kon geen goede vervanging vinden voor de 62 meter hoge molen en vroeg of er een 67 meter hoge molen voor in de plek mocht komen.

Volgens de gemeente, die het liefst helemaal geen solitaire molens in het landschap ziet, mag een nieuwe molen niet hoger zijn dan de oude. Nu een hogere molen niet mag, is het enige alternatief een kleinere molen van 54 meter met gigantische wieken. De familie noemt dat zelf 'een gedrocht'. De hogere molen zou slanker zijn en beter in het landschap passen.