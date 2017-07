Meer drukte door nieuwe steiger Stavoren

Het is veel drukker geworden met cruiseschepen in Stavoren dit jaar. Dat komt door de aanleg van een nieuwe steiger. De grote schepen konden eerder alleen op de plaats van de veerboot aanleggen. Daardoor moesten ze drie keer per dag een verplaatsing maken en dat werkte niet.

Een nieuwe steiger in de buitenhaven van het IJsselmeerstadje heeft dat probleem opgelost. Afgelopen jaar kwamen er 30 grote passagiersschepen. Nu zijn dat er al meer dan 80 per jaar en de groei zit er nog steeds in. Het stadje is er blij mee want het brengt gezelligheid en drukte. Natuurlijk is het ook goed voor de plaatselijke middenstand.